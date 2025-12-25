SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Galvão Bueno foi hospitalizado na noite de Natal, em decorrência de um mal-estar. Ele e a família estão em Londrina (PR).

Galvão está bem e foi internado para realização de exames, ainda sem resultados divulgados. A informação foi conformada por Letícia Bueno, filha do comunicador.

No fim de novembro, Galvão havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, por conta de um quadro viral de pneumonia. Ele recebeu alta e voltou às atividades profissionais normalmente. Após essa nova internação, a avaliação de médicos era de que o quadro poderia retornar, e o mais seguro seria uma nova rodada de exames.

Seu último trabalho foi na final da Copa do Brasil, no último domingo, quando o Corinthians bateu o Vasco, por 2 a 1. Natural do Rio de Janeiro, o narrador estava no Maracanã e passava o Natal com a família em Londrina, no Paraná.

DE VOLTA À COPA

Recentemente, o SBT e a NSports, empresa que tem Galvão como sócio, compraram os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026. Serão 32 jogos transmitidos, incluindo todas da seleção brasileira. As partidas serão exibidas de forma simultânea nas TV's aberta e fechada. O projeto também vai contar com a participação do jornalista Tiago Leifert

O narrador, presente em 13 edições consecutivas do Mundial, demonstrou entusiasmo com a empreitada. Em 2022, Galvão narrou sua última Copa pela Globo.

"É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Tudo isso é fruto de muito trabalho, dedicação e de uma parceria construída com confiança e paixão pelo que fazemos", disse Galvão Bueno.