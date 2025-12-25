SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou o empréstimo do zagueiro Matheus Belém, de 22 anos, ao Camboriú para a disputa da primeira divisão do estadual de Santa Catarina. O jogador é aguardado nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato até o final do catarinense.

Com contrato com o Tricolor Paulista válido até dezembro de 2026, Matheus Belém estava fora dos planos da comissão técnica de Hernán Crespo e desde maio treinava em horário alternativo no CT da Barra Funda.

No começo de 2025, o zagueiro foi emprestado a Chapecoense, porém devolvido após 3 meses de contrato e sequer chegou a entrar em campo.

Buscando recuperar ritmo

O principal objetivo de Matheus Belém no Camboriú será recuperar tempo de jogo. Formado nas categorias de base do São Paulo, Belém subiu ao profissional em 2023, sob o comando de Rogério Ceni, e fez sua estreia em vitória contra o Santos pelo Campeonato Paulista.

No decorrer da temporada, seguiu sendo relacionado. Sua segunda oportunidade como jogador profissional foi no empate entre Red Bull Bragantino e São Paulo por 0 a 0, pelo Brasileirão de 2023. Na ocasião, Belém foi eleito o melhor jogador em campo e meses depois teve contrato renovado até dezembro de 2026.

Sua última partida pelo Tricolor Paulista, no entanto, foi no dia 27/08/2023. Belém foi titular na derrota do São Paulo por 2 a 1 contra o América-MG, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser relacionado a algumas partidas em 2024, já sob o comando de Thiago Carpini, mas não entrou em campo.