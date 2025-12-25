RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marlon Freitas, volante do Botafogo, entrou de vez na mira do Palmeiras.

NEGOCIAÇÕES ABERTAS

Se for adiante, a negociação pode girar em torno de R$ 32 milhões, como informou inicialmente o jornalista Venê Casagrande.

O UOL apurou que o São Paulo também tinha interesse no jogador, mas há um tom pessimista no Tricolor Paulista.

A busca por Marlon Freitas faz sentido para preencher o espaço no meio-campo deixado pela saída de Aníbal Moreno, anunciado no último domingo como novo reforço do River Plate.

CRISE NOS COFRES

O Botafogo vive uma fase financeira turbulenta. O Alvinegro precisa fazer dinheiro em meio à ameaça de sofrer um transfer ban por uma dívida de 21 milhões de dólares pela contratação de Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Vender o capitão corresponderia a uma pequena fatia desse montante, além de simbolizar a perda de um dos atuais líderes desse elenco.

Além dos problemas extracampo, o clube também precisou correr atrás de um novo técnico nos últimos dias, após Davide Ancelotti pedir demissão do cargo. Agora com Martín Anselmi à beira do gramado, não está claro ainda quais jogadores passam a ser visto como negociáveis.

Marlon Freitas tem contrato até o fim de 2026, e o Botafogo já conduzia conversas por uma renovação.