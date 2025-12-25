SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores do Warta Zawiercie, time de vôlei da Polônia, ironizaram o Brasil em vídeo gravado na cobertura de um hotel em Belém. A equipe conquistou, no final de semana, o 3º lugar no Mundial de Clubes Masculino, que foi disputado no Pará.
O vídeo, publicado na conta do central Mateusz Bieniek, traz um tom xenófobo sobre o Brasil. O conteúdo foi apagado no perfil do atleta, mas circulou em outros perfis nas redes sociais.
Nas imagens, os jogadores fazem sinais de armas enquanto usam acessórios brasileiros. Alguns usam máscaras, correntes e bonés.
Enquanto atuam, eles dublam a música "It's Beginning To Look a Lot Like Christmas", do cantor Michael Bublé. O trecho, em tradução livre, diz que "está começando a se parecer muito com o Natal, para onde quer que você vá."
Rapidamente, o vídeo recebeu uma enxurrada de críticas por parte de torcedores brasileiros. O Warta Zawiercie, no entanto, não se manifestou sobre o episódio.
ATLETA SE DESCULPA
Bieniek apagou o conteúdo e pediu desculpas aos seguidores ?tanto em inglês quanto em português.