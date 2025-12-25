SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treinador de basquete Cláudio Mortari, que comandou a seleção brasileira masculina nos Jogos Olímpicos de 1980, em Moscou, morreu nesta quinta-feira (25), em São Paulo, aos 77 anos. A informação foi divulgada pela família no Instagram do treinador. A causa da morte não foi revelada.

Nascido na capital paulista em 1948, Mortari atuou como jogador de basquete por um curto período e, aos 25 anos, começou a carreira como técnico. Ao longo de cinco décadas, comandou equipes como Palmeiras, Sírio, Corinthians, Flamengo e Pinheiros.

Em 1979, obteve sua conquista mais importante, o Mundial Interclubes, com o Sírio, de São Paulo. Mortari também foi cinco vezes campeão brasileiro e oito vezes campeão paulista.

Com a seleção, Mortari alcançou a quinta colocação nas Olimpíadas de Moscou.

O ex-técnico é pai de Bruno Mortari, treinador do time de basquete do São Paulo de 2021 a 2024.