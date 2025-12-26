A bola vai rolar com propósito neste sábado (27) em Juiz de Fora. O Esporte Clube Vila Branca recebe um evento de futebol solidário entre amigos do Dalvam, reunindo ex-atletas profissionais, destaques do futebol amador, comunicadores e jovens promessas, com arrecadação de alimentos para famílias atingidas pelas chuvas na cidade.

A programação começa às 9h, com o confronto entre a equipe +50 do Vila Branca, anfitriã do evento, e o Tupynambás. Em campo, estarão nomes que marcaram época no futebol profissional e amador da cidade e da região, como Edivaldo Vidal, José Luiz, Darlan, Beto Nunes, preparador físico, e Kilver, pai do meia Kassinho, entre outras figuras conhecidas do esporte local.

Na sequência, às 10h, o público acompanha o duelo entre os dois times de Amigos do Dalvam, partida que também contará com a presença de personalidades da comunicação e influenciadores que fazem sucesso nas redes sociais e em eventos esportivos.

O jogo ainda terá a participação de ex-atletas profissionais, como Arthur Miranda, que atuou por vários anos no futebol português, Júnior Negão, com passagem marcante pelo Tupi, e Samuel Souza, também ex-Tupi e atualmente referência na área de preparação física. Jogadores de destaque no futebol amador e figuras influentes da cidade completam a lista de confirmados.

Entre os nomes ligados ao alto rendimento, estão Duda, atleta do Atlético Piauiense, atual campeã basileira A3 e moradora do bairro Monte Castelo, João Ricardo, da base do Cruzeiro, Raphael Toledo, identificado com o Tupi, William Oliveira (Totinho), ex-Botafogo, Coritiba e Seleção Brasileira de Base, além de Wesley Moraes, que atualmente atua no futebol chinês.

O evento também contará com a presença de Gabriel Werneck, goleiro juiz-forano recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e relacionado entre os profissionais do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta participará apenas como convidado, prestigiando a ação solidária.

A organização pede a colaboração de jogadores e torcedores com a doação de 1kg de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado a moradores da região Norte de Juiz de Fora e às famílias atingidas pelas chuvas no bairro Vitorino Braga.