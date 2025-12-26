SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em razão do Natal, a semana do NBB ficou restrita a segunda e terça, dois dias de muita emoção. O Paulistano venceu o Corinthians e acirrou a briga por vaga na Copa Super 8.

Com uma atuação gigante, Andrézão manteve o Bauru na disputa pela vaga e um clássico entre Minas e Flamengo, contou com uma vitória de virada do rubro-negro e Cummings e Negrete jogando muito bem.

Na parte de baixo da tabela, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram pela primeira vez no NBB e fizeram um jogo pegado. Do lado cruzeirense, JJ fez um jogo espetacular, do outro, Serjão lutou até o fim pela vitória.

Confira os destaques da semana:

Andrézão (Bauru): O jogador de 2.13m foi gigante na partida contra o Rio Claro Basquete. Depois de um começo melhor do adversário, ele, junto de Brites, dominaram a partida. André somou 28 pontos e ainda pegou nove rebotes, sendo peça fundamental na vitória que deixou seu time em décimo e mais perto da vaga na Copa Super 8.

Cummings (Flamengo): O norte-americano mostrou para o que vinha logo no primeiro quarto, quando fez dez pontos e teve 100% de aproveitamento e fechou o jogo com 21 pontos, sendo o cestinha da partida.

Negrete (Flamengo): O argentino foi o grande responsável pelo jogo terminar com vitória flamenguista. O último período começou com 69 a 65 pro Minas e Negrete fez dez pontos para o o rubro-negro, sendo muito efetivo no ataque e ajudando a deixar o placar em 87 a 85.

Siewert (Paulistano): O pivô foi o nome do jogo contra o Corinthians que colocou o time dos Jardins na zona de classificação para a Copa Super 8 fazendo 22 pontos e com nove rebotes, ajudando o time a não deixar o adversário escapar quando estava à frente no placar.

Hunter (Paulistano): Dono da segunda maior média de pontos da temporada, o norte-americano passou o primeiro tempo zerado e fez dois pontos no terceiro quarto. Porém, no último período, ele mostrou o porque dele ser tão importante para a equipe. Com 11 pontos só no 4º quarto, ele ajudou seu time a conseguir a virada e vencer o Corinthians por 86 a 81.

JJ (Cruzeiro): O ala quase conseguiu repetir sua melhor atuação na carreira, fazendo 22 pontos na vitória apertada contra o Vasco por 79 a 75. 13 deles foram no primeiro tempo, sendo que no quarto inicial, ele teve 100% de aproveitamento.

Serjão (Vasco): Mesmo derrotado, o jogador recém-chegado ao time carioca fez mais uma grande partida. Com 17 pontos e dez rebotes, ele conseguiu um duplo-duplo e manteve o Vasco de pé até o fim da partida.