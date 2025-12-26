SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo inicia o planejamento para a temporada 2026 com definições importantes entre os goleiros, ao mesmo tempo em que admite cautela com os nomes formados em Cotia.

REFORÇO NA (GRANDE) ÁREA

Internamente, a avaliação é de que, apesar do potencial, os jovens ainda não estão prontos para assumir de imediato a função de segundo goleiro em um calendário que exige regularidade e experiência.

A hierarquia para o próximo ano começa com Rafael, mantido como titular absoluto. O camisa 23 segue com prestígio da comissão técnica de Hernán Crespo e é tratado como peça de confiança para a temporada. Para disputar posição e aumentar o nível de competitividade do setor, o São Paulo fechou a contratação de Carlos Coronel, de 28 anos, brasileiro naturalizado paraguaio que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Ele chega justamente para "fazer sombra" a Rafael, em um contexto que a diretoria são-paulina entende que a chegada de um goleiro mais experiente era necessária para rotação durante a temporada.

GOLEIROS DE COTIA DEVEM GANHAR RODAGEM

O diagnóstico da diretoria impacta diretamente a situação de Young Moraes. Aos 23 anos, o goleiro tem contrato apenas até o fim de 2026 e já recebeu autorização para buscar um novo clube. A ideia inicial do São Paulo é renovar o vínculo para, em seguida, emprestá-lo e permitir que ganhe minutos e maturidade competitiva. Ainda assim, uma venda em definitivo não está descartada, dependendo das propostas que possam surgir no mercado.

Já Leandro, que ocupou o posto de terceiro goleiro na reta final de 2025, não teve seu contrato renovado e deixou o São Paulo ao fim da temporada. O jogador acertou com o Botafogo-PB, encerrando seu ciclo no clube após passagem discreta pelo elenco profissional.

Com isso, a disputa pela terceira vaga do gol em 2026 ficará concentrada em dois jovens de Cotia, Felipe Preis, de 20 anos, tem contrato até dezembro de 2026 e já mantém conversas com o clube para uma possível renovação. Ele larga em vantagem por já integrar o dia a dia do elenco principal. João Pedro, de 19 anos, atual titular do Sub-20, também está no páreo. Bem avaliado pela comissão técnica de Crespo, o goleiro será titular do São Paulo na Copinha e é visto como um atleta promissor. Seu contrato vai até junho de 2028, o que dá mais tranquilidade ao clube em relação ao futuro.

Entre definições e cautela, o São Paulo busca equilíbrio entre segurança imediata e desenvolvimento de seus ativos. A aposta em Rafael e na chegada de Carlos Coronel mostra que, para 2026, a prioridade é reduzir riscos no gol, enquanto os jovens seguem em processo de amadurecimento antes de assumirem maiores responsabilidades no time principal.