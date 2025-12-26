RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a medalha de prata no Mundial embalada por "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, o conjunto de ginástica rítmica do Brasil vai ter mudanças para o restante do ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. A série de arcos e maças será embalada pelo pop de Lady Gaga, com o hit "Abracadabra".

A inspiração foi o show que a cantora fez em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio. O evento reuniu o maior público da história em um show gratuito de uma artista feminina, com 2,5 milhões de pessoas.

"A escolha foi uma sugestão do nosso árbitro, o Leonardo Palitot, e eu e Bruna [Martins] falamos: 'é essa música'. Está super bonita a coreografia. Terminamos a fase de montagem dessa série", disse a técnica Camila Ferezin, durante o Prêmio Brasil Olímpico.

"A nossa música nova é Abracadabra, está vindo muita coisa legal por aí. Estávamos usando 'Evidências', e mudou totalmente o estilo, mas estamos trabalhando firme, duro, para chegar bem nas próximas competições", completou Maria Paula Caminha, integrante da seleção.

"Abracadabra" foi escolhida também como parte da estratégia de envolver o público local nas apresentações. Lady Gaga é de Nova Iorque, Estados Unidos, país-sede das próximas Olimpíadas, que serão em Los Angeles.

Para a trajetória até lá, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) fez alterações nos aparelhos das séries. A mista, antes disputada com três bolas e dois arcos, passa a ter três arcos e dois pares de maças.

Já na série simples, as cinco fitas vão ser substituídas por cinco bolas. Para esta apresentação, a nova música ainda não foi revelada.

No Mundial, que foi realizado em agosto, no Rio de Janeiro, o Brasil conquistou a prata na prova mista, ao som de "Evidências". O conjunto ainda foi vice-campeão na prova geral ? soma das notas das séries mista e simples. Na simples, o trilha foi uma mistura de músicas com ligação nacional, como "O que é, o que é?", "Aquarela do Brasil", "Samba do Brasil" e "Come to Brazil".

"Voltamos a trabalhar, já estamos no ginásio, montando série para o próximo ano, mas a dimensão do que foi esse Mundial, talvez, a gente nunca tenha. Transformou a história do nosso esporte, mais crianças querem fazer ginástica rítmica, que é um esporte tão bonito. Estamos muito felizes por tudo que temos conquistado e por fazer parte desta história", afirmou Maria Eduarda Arakaki, a Duda.