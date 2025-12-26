SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A entrada nas negociações para contratar Marlon Freitas, atravessando as conversas do São Paulo com o Botafogo, é mais um capítulo da busca do Palmeiras por um meio-campista neste mercado da bola.

VEJA DETALHES

O Palmeiras prioriza a contratação de um volante para a próxima temporada. A equipe perdeu Richard Ríos (vendido ao Benfica em julho) e Lucas Evangelista (que teve grave lesão na coxa em setembro) ao longo do ano. Os dois foram considerados, ao lado de Andreas Pereira, os "motores" do elenco pelo próprio técnico Abel Ferreira.

Marlon Freitas é o novo "queridinho", conforme apurou o UOL. O São Paulo tem interesse no capitão do Botafogo, mas o Tricolor já vive pessimismo diante do interesse alviverde no atleta, que tem contrato até o fim de 2026. Os valores giram em torno de R$ 32 milhões.

O Botafogo não vai facilitar. O clube carioca não tem interesse em vender o jogador. Mas o desenrolar das negociações dependem da decisão do volante, que já poderá assinar pré-contrato no meio do ano.

Antes do botafoguense, Gerson havia surgido no radar palmeirense. O ex-Flamengo pertence ao Zenit, que só o negociará por valores próximos a R$ 200 milhões. Diante dos valores, o interesse esfriou.

Fabinho foi mais um nome consultado. Durante a conversa com o estafe do atleta, contudo, o Verdão entendeu que a prioridade da carreira é outra. Ele tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2026, ou seja, pode assinar um vínculo prévio a partir de janeiro.

O cenário fez Marlon Freitas virar a bola da vez para o Palmeiras, que já vendeu Aníbal Moreno na atual janela. O volante foi negociado por US$ 7 milhões cerca de R$ 39 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador.

Andreas Pereira e Emiliano Martínez ? que ainda não engrenou ? são os atuais volantes de origem de Abel. O português ainda conta com o zagueiro Bruno Fuchs, que atuou improvisado no final da temporada, como opção.