SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno está próximo de deixar hospital, após ser internado na noite de Natal.

O narrador passou por exames e foi diagnosticado com um novo quadro de pneumonia. Há pouco mais de um mês, ele havia sido internado pelo mesmo motivo.

Segundo informou Leticia Bueno, sua filha, ao UOL, o comunicador apresentou uma melhora e deve deixar a Santa Casa de Londrina neste sábado.

Galvão foi internado na noite do dia 24 de dezembro após apresentar um mal-estar. Ele estava em Londrina com a família e foi internando na Santa Casa da cidade.

No fim de novembro, Galvão havia sido internado no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, por conta de um quadro viral de pneumonia. Ele recebeu alta e voltou às atividades profissionais normalmente, trabalhando na final da Copa do Brasil, no último domingo, entre Vasco e Corinthians.

Após essa nova internação, a avaliação de médicos era de que o quadro poderia retornar, e o mais seguro seria uma nova rodada de exames.

VEJA A NOTA OFICIAL DA FAMILIA BUENO

Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento.

A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica.

A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas.