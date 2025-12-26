SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Spindel, ex-Flamengo, deu sinal positivo e está próximo de assumir o cargo de executivo de futebol do Corinthians.

O clube espera oficializar o substituto de Fabinho Soldado até a próxima segunda-feira. O presidente Osmar Stabile realiza as últimas consultas antes de assinar o contrato. Até o momento, todos os nomes de interesse do Timão passaram pelo compliance do clube.

A escolha de Spindel se baseia em seu perfil técnico e focado em gestão financeira. O Timão busca um profissional que domine planilhas e o controle rigoroso do orçamento. Essa postura é vista como essencial para enfrentar a atual crise financeira ?que tem até um transfer ban ativo às vésperas da abertura do mercado.

O executivo é especialista em câmbio e legislação internacional de transferências. Com experiência como CEO do Flamengo, ele transita com facilidade entre as demandas esportivas e administrativas. No Rio, ele participou ativamente da montagem do elenco campeão de 2019.

Atualmente, a montagem do elenco para 2026 está paralisada pela falta de um diretor. Negociações por reforços e renovações de contratos pendentes estão congeladas no Parque Jorge. A chegada do novo executivo é urgente para destravar os processos internos.