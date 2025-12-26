Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Cláudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e o risco por tudo que fez por aqui, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Sousa.
Com vitoriosas trajetórias que resultaram em títulos brasileiros pelo Palmeiras (em 1977) e pelo Rio Claro (em 1995), o treinador, que nasceu em 15 de março de 1948 em São Paulo, foi o comandante da era de ouro do Sírio, liderando a equipe ao título do Campeonato Mundial Interclubes de 1979, com um elenco histórico que contava com Oscar Schmidt, Marcel de Souza e Marquinhos Abdalla. Pelo Sírio, Mortari também conquistou o Campeonato Sul-Americano em três oportunidades e o Campeonato Brasileiro em três edições: 1978, 1979 e 1983.
Ao longo de sua trajetória, Mortari passou por outros clubes tradicionais do país. Entre eles estão Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Mogi das Cruzes, Mackenzie, Flamengo, Campos, Paulistano, São Bernardo e Esporte Clube Pinheiros, pelo qual alcançou um dos títulos mais importantes do basquete continental, a Liga das Américas de 2013.
Tags:
basquete | CBB | cláudio mortari | Esporte Clube Síri | Esportes