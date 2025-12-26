(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito próximo de acertar a venda do atacante Erick para o Vitória.

O UOL apurou que a operação está em estágio final, já com bases contratuais acertadas. Erick deve assinar contrato por três anos.

A negociação gira em torno dos R$ 7 milhões e está bem avançada. Há otimismo em todos os lados por um acordo nos próximos dias.

O Coritiba também entrou na disputa, nos últimos dias, com uma proposta na mesma casa do clube baiano, como o UOL mostrou. O método de pagamento do Leão, porém, agradou mais ao São Paulo. A vontade do jogador, que se sente adaptado em Salvador, também pesou.

Erick já atuou emprestado em 2025 ao Vitória, que até acionou uma cláusula de R$ 1 milhão no contrato para que o atacante pudesse jogar na última partida do Brasileirão passado, justamente contra o Tricolor Paulista, para salvar o time do rebaixamento. O ponta foi um dos melhores em campo, e a equipe venceu por 1 a 0.

Fora dos planos, o atacante tem o aval do técnico Hernán Crespo para deixar o Morumbis nesta janela. Ele deve se juntar a Luiz Gustavo, Rigoni, Patryck Lanza, Jandrei, Matheus Belém, Leandro, Dinenno e Oscar como saídas para 2026.