SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sábado (27) reserva aos fãs do NBB, um confronto entre dois times na ponta da tabela. O Franca recebe o Brasília às 17h no Ginásio Pedrocão em jogo com dois classificados para a Copa Super 8 e que se destacaram neste primeiro turno. O Canal UOL transmite a partida na home, You Tube e TV por Assinatura.

A equipe paulista é a atual tetracampeã do NBB e chega para tentar sua nona vitória seguida na competição, além de garantir sua posição entre os quatro primeiros e jogar o primeiro mata-mata do Super 8 em casa.

O time conta com grandes estrelas como David Jackson e Georginho, ambos muito bem na vitória contra o Mogi na última partida. Georginho liderou em pontos (17), rebotes (9) e assistências (4). Já David fez 15 pontos e deu quatro assistências. Além deles, o Franca ainda tem outros grandes jogadores no elenco como Lucas Dias e os estrangeiros Laterza e Rodriguez - que estreou em dezembro - se apresentando muito bem na temporada.

O Brasília busca, além de ficar entre os quatro primeiros, ser o único time que venceu o "BIG 3", que são Minas, Franca e Flamengo, os três times que começaram o NBB como os favoritos. Ambas as vitórias foram por dois pontos, sendo a contra o Minas em casa e contra o Flamengo, em pleno Maracanãzinho. Para estar no G4, o time brasiliense precisa vencer os próximos dois jogos.

Assim como o adversário, a equipe da capital federal tem um elenco forte. Brunão, pivô, jogou pela seleção na última Data FIBA e foi bem nos dois jogos contra o Chile. Além disso, tem média de 13 pontos na temporada. O time ainda conta com o argentino Corvalan, que nesta temporada conseguiu 64 pontos somados em dois jogos seguidos, 26 em cima do Caxias e 38 contra o União Corinthians.

Na comparação dos números entre as duas equipes, Franca lidera, com 87.06 pontos de média contra 82.06, mas em rebotes, ambos empatam em 38, com o Brasília liderando em assistências e três pontos. O time paulista tem vantagem ainda no aproveitamento de arremessos de dois pontos e lances livres.