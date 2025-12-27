SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de 2025 foi marcado por erros de arbitragem. Isso aconteceu em diversas situações nesta edição da liga nacional, e o UOL listou cinco exemplos marcantes e algumas "menções honrosas".

5 ERROS MARCANTES NO BRASILEIRÃO

Sport 0 x 0 Fortaleza - Gol não validado de Yago Pikachu

Um dos lances mais polêmicos da liga nacional. As equipes empataram na Ilha do Retiro, mas o Fortaleza poderia ter vencido com gol de Yago Pikachu.

O ala finalizou de canhota, a bola bateu no travessão e veio ao chão. Diversas imagens mostravam a bola dentro do gol do Sport, mas Marcelo Candançan afirmou que não houve visão conclusiva para confirmar o tento.

São Paulo 2 x 3 Palmeiras - Pênalti não marcado em Tapia

O momento de maior reclamação nesta edição. O São Paulo vencia o clássico por 2 a 0 e, no início do segundo tempo, teve um pênalti em Tapia sonegado pela arbitragem. O VAR nem chamou.

Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam interpretaram que não houve intenção de Allan ao derrubar o atacante do São Paulo. A CBF admitiu o erro, e o STJD puniu a dupla com 40 dias de suspensão.

O duelo marcou um divisor de águas no Brasileirão, segundo Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O Verdão venceu aquela partida, mas o São Paulo reclamou de um suposto "favorecimento" e aqueceu o debate sobre a arbitragem.

Flamengo 3 x 2 Palmeiras - Pênalti não marcado em Gómez

Dessa vez, o Verdão foi prejudicado pela arbitragem. Jorginho empurrou Gustavo Gómez com as duas mãos pelas costas dentro da área, mas o árbitro não marcou, e o VAR não chamou. O duelo estava 0 a 0 naquele momento.

Wilton Pereira Sampaio foi criticado por Abel Ferreira e companhia, especialmente porque se tratava de um confronto direto na briga pelo título. O Flamengo acabou campeão, enquanto o Palmeiras foi vice.

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro - Expulsão de Gómez

Outro erro envolvendo o Alviverde. Se Gustavo Gómez sofreu pênalti contra o Flamengo, deveria ter recebido cartão vermelho diante do Cruzeiro, no Allianz Parque.

A entrada foi dura, na canela de Wanderson, que se lesionou e não entrou em campo desde então. Rafael Klein foi acionado pelo VAR, mas acabou ignorando as condições e mostrou apenas o cartão amarelo.

Grêmio 1 x 1 Internacional - Pênalti não marcado em Aravena

Pelo peso do jogo, um erro grande. Quando a partida se encaminhava para o empate, Aravena foi derrubado por Aguirre de maneira gritante dentro da área.

Bráulio da Silva Machado foi chamado por Wagner Reway, mas, mesmo assim, optou por não marcar a penalidade. O lance gerou revolta por parte do Grêmio, e a CBF admitiu o erro posteriormente.

"MENÇÕES HONROSAS"

Atlético-MG 1 x 1 Santos - Pênalti não marcado em Neymar

Bragantino 2 x 2 Santos - Pênalti não marcado em Pedro Henrique

Bragantino 1 x 0 Grêmio - Pênalti mal marcado de Marlon

Sport 1 x 2 Palmeiras - Pênalti mal marcado em Veiga

Grêmio 1 x 0 Bahia - Pênalti mal marcado em Braithwaite

Grêmio 0 x 2 Flamengo - Pênalti não marcado de Gerson