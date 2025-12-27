RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo quer aproveitar as eleições brasileiras de 2026 para se engajar mais em assuntos políticos em Brasília.

O clube entende que há discussões no período que precisam de atuação classificada como "proativa" por parte do presidente Luiz Eduardo Baptista.

Um dos principais pontos é o combo de vetos da Lei Geral do Esporte que devem ser analisados pelos parlamentares.

O texto entrou em vigor em 2023 com uma lista de vetos de Lula ? 355 ainda estão pendentes de análise no Congresso.

"Vamos ter uma atuação importante em Brasília em 2026. Tivemos uma atuação reativa neste ano. Ano que vem, será proativa. Tem vários vetos à Lei que foram impostos por este governo", disse Bap, durante apresentação dos resultados financeiros do Fla em 2025.

O rubro-negro entende que há questões importantes a serem aprovadas.

"Os esportes olímpicos do Flamengo dependem muito disso", disse ele.

A menção é à isenção de impostos para equipamentos ou materiais esportivos de ponta que são importados.

Nos últimos anos, o Flamengo se envolveu em temas ligados ao futebol que passaram por Brasília, como Profut, Lei do Mandante e, mais recentemente, a um aspecto da reforma tributária que afeta clubes associativos e SAFs.

"Havia a legislação que queria forçar que o clube social pagasse 11% de impostos, e a SAF, 5%. O clube social ia pagar mais do que SAF? Foi uma briga horrorosa, algumas discussões acaloradas. No final das contas, foi definido que os dois vão pagar 5%. Vai se desmistificar a ideia de que 'ah, sou SAF, sou melhor. Sou clube social, vai ser pior'. A gestão é que vai falar mais forte", afirmou Bap.

Nos bastidores, o Flamengo tem bom trânsito com parlamentares do Progressistas. Foi esse o caminho usado na discussão recente sobre o imposto.

O ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello é deputado federal pelo PSB, mas é oposição a Bap na política rubro-negra.