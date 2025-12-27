SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Spindel anunciou oficialmente o fim das tratativas para assumir a diretoria de futebol do Corinthians.

CONTRATO FORMAL FORA DO PRAZO

O executivo justificou a desistência pela ausência do envio do contrato formal dentro do prazo que havia sido combinado. A decisão ocorre logo após Spindel ter sinalizado positivamente à proposta apresentada pelo presidente Osmar Stabile.

O Corinthians havia agido com velocidade nos bastidores para vencer a concorrência direta do Botafogo pelo profissional. O clube carioca planejava contratar Spindel para ocupar a vaga de Alessandro Brito, que será deslocado para projetos europeus de John Textor. O "chapéu" alvinegro parecia consolidado até o recuo do dirigente neste sábado.

A escolha por Spindel foi uma reação estratégica após a recusa do próprio Alessandro Brito, o "plano A" da gestão. Antes de avançar, o nome do executivo passou por uma análise rigorosa do setor de compliance do Timão. O objetivo era blindar a diretoria e trazer um perfil técnico com forte experiência na área financeira.

Outros nomes do mercado também foram sondados pela diretoria antes do desfecho negativo com o ex-dirigente flamenguista. Paulo Pelaipe preferiu o Grêmio por motivos familiares, enquanto Paulinho optou por seguir no Mirassol. Nos últimos dias, Marcos Braz também passou a ser ventilado como uma possibilidade interna.

O clube agora enfrenta uma corrida contra o tempo para resolver pendências contratuais em apenas oito dias. Os vínculos de atletas importantes como Romero, Angileri e Talles Magno estão próximos do fim e exigem definição imediata. Atualmente, a única situação resolvida de forma definitiva pela cúpula de futebol foi a permanência de Maycon.

LEIA A NOTA DE SPINDEL NA ÍNTEGRA

Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional, considero encerradas as tratativas com o clube.

A decisão decorre da ausência de encaminhamento, em prazo razoável, do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados.