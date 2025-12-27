SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou, na tarde deste sábado (27), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. Ele estava sem clube desde setembro, quando saiu do Al-Hilal.

Atlético-MG e Renan Lodi firmaram um contrato válido por cinco temporadas. Ele tem 27 anos e jogará no Brasil pela 1ª vez desde 2019, quando saiu do Athletico.

O atleta é o primeiro reforço do Atlético-MG para 2026. O lateral chega, a princípio, para disputar vaga com Arana ? que deve ser negociado nos próximos dias.

Lodi atuou por Atlético de Madri, Nottingham Forest e Olympique de Marselha antes de chegar ao Al-Hilal. O jogador estava na Arábia Saudita desde o início do ano passado.

Ele também acumula passagem pela seleção brasileira e fez parte do elenco que disputou a Copa América de 2021.