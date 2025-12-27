SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians oficializou a contratação de Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza, como o novo executivo de futebol do clube.

O dirigente chega ao clube para assumir o comando técnico e administrativo do departamento substituindo Fabinho Soldado. A escolha reflete um desejo pessoal do presidente Osmar Stabile, que já considerava Paz o seu nome favorito.

A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança Osmar Stabile, ao site do Corinthians

A capacidade de Paz em gerir elencos competitivos com recursos limitados foi o diferencial para o acerto. A diretoria alvinegra buscava um perfil que priorizasse a eficiência financeira em vez de grandes orçamentos.

Esse movimento ocorreu após o recuo nas tratativas com Bruno Spindel, que não agradou pela postura nas negociações. Inclusive, a nota oficial de Spindel afirmando que houve demora no envio de contrato, divulgada no último sábado, irritou a diretoria.

O novo executivo inicia o trabalho com a missão urgente de resolver pendências contratuais do elenco. Ele terá pouco mais de uma semana para definir o futuro de Romero, Angileri e Talles Magno. Até agora, a única operação de mercado totalmente concluída pela gestão foi a permanência definitiva do volante Maycon.

A chegada de Paz também visa pacificar os bastidores políticos e trazer estabilidade ao ambiente interno. O foco agora se volta totalmente para o planejamento estratégico da temporada 2026.

É uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que com a força do elenco, da Fiel torcida e da nossa comissão técnica entregaremos um trabalho de excelência Marcelo Paz, ao site do Corinthians