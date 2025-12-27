(UOL/FOLHAPRESS) - O Franca venceu o Brasília neste sábado (27) por 92 a 84 no Ginásio Pedrocão e se manteve na quarta colocação da fase de classificação do NBB, posição importante para ser mandante no mata-mata da Copa Super 8. David Jackson foi o cestinha com 17 pontos e Lucas Dias conseguiu um duplo-duplo, com 12 pontos e 12 rebotes, ambos jogadores do Franca.

A partida foi emocionante, com o Brasília saindo na frente, levando a virada e fechando o primeiro período na frente. Porém, o Franca fez valer o apoio da sua torcida em uma tarde quente e conseguiu ir pro intervalo liderando e mesmo com o adversário pressionando e jogando bem, segurou no segundo tempo e saiu com a vitória.

Do lado do Brasília, ficou a frustração de não conseguir uma vitória que deixasse o time na briga pelo G4 e ter deixado escapar o feito de vencer o "Big 3", que são os três times que entraram como favoritos: Minas, Flamengo e Franca. A equipe havia vencido os mineiros e os cariocas.

Sem perder desde 12/11, quando foi derrotado pelo Flamengo, essa foi a nona vitória seguida do Franca na competição.

O próximo jogo de Franca é terça às 18h30, em casa, contra o Rio Claro e o Brasília enfrenta o Bauru no mesmo dia, fora de casa, às 19h30, na rodada que fechará o primeiro turno. Com a classificação atual, os dois times podem repetir o jogo deste sábado (27) nas quartas de final da Copa Super 8.

O JOGO

Os dois times tiveram um bom começo, mas o Brasília conseguiu se sobressair e abrir 12 a 7 nos três primeiros minutos. O time Franca conseguiu reagir e virou para 13 a 12 na metade de período, mas após sofrer a virada, o time da capital federal melhorou no jogo e conseguiu não só voltar a liderança do placar, como abriu vantagem e fechou o primeiro quarto vencendo por 21 a 16.

A equipe da casa começou o segundo período com tudo e em 1:30, empatou em 21 a 21, mas assim como no primeiro quarto, o Brasília conseguiu disparar depois, abrindo 27 a 22 e Helinho parou o jogo pelo lado do Franca. A parada não adiantou muito e o Brasília tinha 34 a 26 restando pouco menos de cinco minutos. Depois do time paulista diminuir para 34 a 30, o pedido de tempo mudou de lado.

Na volta da parada, o Franca reagiu muito bem, empatou em 34 a 34 e Dedé gastou o seu segundo pedido de tempo pelo Brasília. Melhor na parte final do primeiro tempo, a equipe da casa foi para o intervalo com 43 a 36 no placar.

O Brasília voltou muito bem do intervalo e com Crescenzi bem, o time fez 12 pontos em pouco mais de quatro minutos, chegando a diminuir para 49 a 48, só que o Franca estava atento e conseguiu segurar o ímpeto do adversário, estabilizando a vantagem em quatro pontos. O terceiro quarto foi equilibrado, com vitória da equipe da capital federal por 21 a 17, mas com vantagem dos donos da casa no placar em 60 a 57.

Depois de sofrer no terceiro quarto, o Franca começou melhor o quarto período e abriu 64 a 59. Bem no ataque, a equipe paulista conseguiu abrir 73 a 63, com seis minutos pro fim. Embora o Brasília ensaiasse uma reação, o time anfitrião conseguiu manter a diferença de dez pontos