SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MVP da última temporada do NBB, o armador Brite, do Bauru, acredita que o time pode ir longe de novo. No campeonato 24/25, sua equipe foi até a semifinal, eliminando o Paulistano (3 a 2) nas oitavas e o São Paulo (3 a 0), nas quartas.

Atualmente, o time está na nona colocação e segue na disputa por uma vaga na Copa Super 8. Em entrevista no Fim de Papo basquete, ele disse que o time pode brigar para bater novamente entre os quatro melhores e ainda elogiou Andrézão, falando de como ele está jogando em alto nível.

Temos que ,pelo menos, chegar na semifinal de novo. O jeito que o Andrézão está jogando agora, depois da volta de México, é absurdo também. Ele está jogando em um nível alto realmente parece um jogador de Euroleague, o jeito que ele está jogando, é realmente bom de ver

O time atualmente está no top-10, faltando apenas a partida contra o Brasília, na segunda às 19h30 para fechar o primeiro turno e a fase de classificação para o Super 8. Para Brite, o time deve melhorar no segundo turno.

"No segundo turno, a gente vai arrebenta. Eu acho que a gente vai acabar sendo, não vou falar top 5, mas quero chegar no top 6, top 7, alguma coisa assim, para a gente brigar pela semifinal e vamos ver até onde a gente vai depois", disse o jogador.