SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jose Alvarado, do New Orleans Pelicans, e Mark Williams, do Phoenix Suns trocaram socos, neste sábado (27), no terceiro quarto do jogo pela NBA.

O armador dos Pelicans, de 1,83m, iniciou a confusão ao puxar a camisa de Williams, que mede 2,16m. Alvarado se irritou com a marcação do adversário e partiu para cima de Mark Williams para reclamar.

Os dois trocaram socos e tapas e foram contidos por jogadores de ambas as equipes. A confusão durou alguns segundos, e a partida estava paralisada.

Os atletas foram expulsos, e Jose Alvarado correu para o vestiário. Não houve mais registros de briga entre os dois.

O Phoenix Suns venceu a partida contra os Pelicans por 123 a 114. O jogo aconteceu no Smoothie King Center, em New Orleans.