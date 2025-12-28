SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O que era para ser um presente de Natal virou dor de cabeça no Ano Novo. As negociações entre Flamengo e Filipe Luís para a renovação de contrato se arrastam, e o clube vê o tempo para uma solução ficar mais curto.

A definição pela permanência -ou não- do treinador tem impacto direto no planejamento para a próxima temporada. O peso fica ainda maior pelo fato de o calendário de 2026 iniciar em 14 de janeiro, com o Campeonato Carioca.

As partes já conversam para a extensão do vínculo há algumas semanas, mas ainda há entraves. Filipe Luís aceitou a proposta colocada à mesa pelo Rubro-Negro mais recentemente, porém, os salários dos auxiliares se tornaram o obstáculo da vez. O treinador entende que o montante pago à comissão não está incluso nos valores alinhados, mas a diretoria tem outra visão sobre o assunto.

Havia uma expectativa de que as tratativas pudessem ter um final feliz no Natal, mas a realidade é que a quatro dias do fim do vínculo, segue a dúvida sobre o futuro do treinador na Gávea.

A diretoria, inclusive, mapeia nomes para o caso de não haver acordo e Filipe Luís se despedir. Ele assumiu o time em outubro de 2024 e, desde então, conquistou Copa do Brasil, Carioca, Supercopa, Brasileiro e Libertadores.

Enquanto isso, o elenco não esconde a expectativa pelo futuro do treinador. O volante Jorginho e o zagueiro Léo Ortiz, por exemplo, ressaltaram a torcida pelo "fico" do comandante ontem (27), no Jogo das Estrelas do Zico.

"Vou falar por mim, mas acredito que a maioria dos jogadores pense como eu. Torcendo para que ele fique, é um cara que nos ajudou muito a conquistar tudo. É um cara muito bom no dia a dia conosco. Não sabemos sobre a negociação. Às vezes, ficamos até mais curiosos, mas é torcer para que ele e clube se entendam e [a negociação] possa ter um final feliz", disse Léo Ortiz, durante o Jogo das Estrelas.

"Criamos algo muito especial com o Filipe. O que foi feito na temporada não será esquecido tão cedo. Ganhar tantos títulos em um ano só não é fácil, tem de trabalhar muito. Então, não é segredo a importância dele e, agora, está nas mãos deles (Filipe Luís e diretoria)", disse Jorginho.

Após a conquista da Libertadores, em novembro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Rubro-Negro, ficou entusiasmado, mas reforçou que haveria negociação e pontuou que o "Flamengo é maior" que qualquer nome que pelo clube tenha passado.