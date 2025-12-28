SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Jesus segue de olho no Flamengo, elogiou o desempenho rubro-negro este ano, mas afirmou que os comandados de Filipe Luís não superaram o time de 2019.

"Continuam sendo os melhores", afirmou o técnico português, hoje no Al Nassr, ao canal GOAT.

Jorge Jesus contou que acompanha todos os jogos de seu ex-clube, incluindo a final contra o PSG, pela Copa Intercontinental. O duelo terminou com triunfo francês nos pênaltis.

O treinador, porém, foi direto ao colocar o Flamengo de 2019 na frente do deste ano. "Não [superou]"

Jorge Jesus conquistou cinco título pelo Fla em pouco mais de um ano: Brasileirão 2019, Libertadores 2019, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2020 e Campeonato Carioca 2020.

O Rubro-Negro chegou a 29 jogos de invencibilidade sob o comandando do português. Ao todo, foram 58 partidas, 44 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, além de 132 gols marcados e 48 sofridos.

Filipe Luís também chegou a cinco taças pelo time carioca, sendo quatro delas levantadas este ano: Copa do Brasil (2024), Campeonato Carioca (2025), Supercopa do Brasil (2025), Libertadores (2025) e Campeonato Brasileiro (2025).