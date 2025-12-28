SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, chegou a atuar informalmente nos bastidores do Corinthians antes do encerramento das negociações, no último sábado, por meio de comunicado.

O UOL apurou que o dirigente havia aceitado a proposta do clube, na última quarta-feira, e iniciou contatos imediatos com departamentos internos. O profissional buscou entender detalhadamente o cenário financeiro para a temporada de 2026. A previsão atual do Timão indica uma redução de cerca de 30% no orçamento destinado ao futebol profissional.

Spindel mapeou o fluxo de caixa e as possibilidades de investimento junto ao setor financeiro. Ele pretendia alinhar o planejamento de mercado à política de austeridade exigida pela presidência.

Paralelamente, o dirigente iniciou o monitoramento de atletas jovens das categorias de base. O plano era identificar talentos com potencial de integração rápida ao elenco principal para otimizar os recursos.

Sondagem por Gerson e mercado

As movimentações iniciais de Spindel incluíram um contato direto com o estafe do meia Gerson. O dirigente utilizou a boa relação que mantém com os representantes do jogador desde o período no Flamengo.

A ideia era avaliar a situação contratual do atleta junto ao Zenit, da Rússia. Spindel buscava construir um projeto que permitisse o retorno do jogador ao Brasil sem custos de transferência.

As respostas iniciais da sondagem foram consideradas positivas pelos envolvidos. O dirigente aguardava apenas a formalização do seu contrato com o Corinthians para apresentar uma proposta oficial ao meia.

Os motivos que travaram o acordo

A negociação foi encerrada após a diretoria corintiana não evoluir nas tratativas finais. A ausência de avanços, mesmo após o sinal positivo do dirigente, gerou incômodo e motivou a retirada de Spindel.

O departamento financeiro apontou que o salário de Spindel estava acima do teto estipulado. O valor, entretanto, seria aproximadamente 40% inferior ao que era pago ao antigo gestor, Fabinho Soldado.

A exigência de manter o gerente Renan Bloise também se tornou um ponto de conflito. A atual gestão do Corinthians pretende reformular o departamento e afastar profissionais ligados à administração anterior.

Fatores políticos pesaram contra o acerto. O presidente Osmar Stábile questionou se o perfil de Spindel seria o ideal para o momento de cortes financeiros do clube. Além disso, os vazamentos a respeito da negociação também irritaram a diretoria alvinegra.

O histórico com o técnico Dorival Júnior também não contribuiu. Spindel e Marcos Braz contrataram Dorival para o Flamengo em 2022. A parceria foi de sucesso, mas terminou mal. A renovação estava encaminhada, mas melou. Dorival ficou magoado com o departamento de futebol na época, onde Spindel era peça-chave.

No fim, o Corinthians acertou com Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza. E Spindel fechou com o Cruzeiro.