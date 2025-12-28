SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Heittor Vinicius da Silva Nunes é um nome ainda pouco conhecido pelo torcedor do Palmeiras, mas o jovem de 18 anos, que é uma das joias da base, pretende mudar essa situação a partir de janeiro.

Heittor nasceu no Recife, mas está no Palmeiras desde os 11 anos. O atacante chegou ao clube em 2018 e passou a empilhar títulos nas categorias de base.

A atual temporada foi bastante desafiadora para o jovem, que chegou a descartar parte das férias. Ele sofreu com lesões em sequência no ano passado e trocou o tempo livre para focar na recuperação.

Livre das contusões, o atacante manteve prestígio e terminou 2025 como um dos destaques do sub-20: foram dez gols marcados em 35 jogos disputados. Ele chegou a ser relacionado em um jogo do profissional, em outubro, mas não entrou em campo.

"Foi um ano muito importante para mim, foi incrível. Não consegui jogar muito nos últimos anos porque tive várias lesões e não estava conseguindo render. Foquei nesse começo de ano, não peguei nem férias direito porque fiquei tratando uma lesão que sofri no fim de 2024. Comecei bem no retorno. O Lucas Andrade [técnico do sub-20] me viu e consegui fazer um ano sensacional, que sempre sonhei. Espero continuar assim", disse Heittor, ao site do Palmeiras.

O prêmio de um ano de reviravolta culminou em renovação com o alviverde. Heittor tinha vínculo até o fim de 2027, mas fechou um novo acordo em julho que estendeu o seu contrato até 2029.

O jovem quer retribuir a confiança na Copinha ? e se espelha em um ex-palmeirense que já brilhou no torneio de base: Endrick. Agora no Lyon, o atacante que pertence ao Real Madrid foi eleito o craque da competição na edição de 2022, vencida pelo alviverde. Outros nomes da base paulista deslancharam recentemente, como Estêvão e Allan.]

"O Heittor é um jogador de muita potência, rápido e finalizador. Me vejo muito no Endrick, que também é trombador e veloz. Sobre a Copinha: é o sonho de qualquer menino, estou muito feliz de poder jogar. É a oportunidade que todos esperam. Como todos falam, é a Copa do Mundo da base", finalizou Heittor, ao site do Palmeiras.

Heittor terá chance de mostrar suas qualidades a Abel já no dia 5 de janeiro, dia da estreia do Palmeiras na Copinha. A equipe encara o Monte Roraima, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.