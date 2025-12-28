SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca empilhou recordes ao longo de 2025, mas elegeu a conquista do ATP 250 de Buenos Aires (ARG) como seu melhor momento deste ano.

"Melhor momento do ano: quando eu ganhei em Buenos Aires. Estava muito doente, não consegui treinar nenhum dia da semana. Na segunda-feira, eu tinha aquecido dez minutinhos, meu jogo foi adiado por causa da chuva, no dia seguinte, eu estreei e estava me sentindo bem. Enfrentei quatro argentinos em casa [ao longo do torneio] e, enfim, foi o primeiro [título de ATP]", disse João Fonseca, ao Esporte Espetacular.

Com o título em Buenos Aires, Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a vencer um torneio da ATP. Ele conseguiu o feito com 18 anos, um a menos que Thiago Wild, que conquistou o ATP de Santiago aos 19, em 2020.

O carioca terminou o ano com dois títulos, já que também levou o ATP 500 da Basileia. O resultado colocou o jovem tenista no top-30 do ranking mundial da ATP.

A arrancada de Fonseca chamou a atenção, mas o brasileiro vê uma "pressão boa". O tenista saltou mais de 700 posições em um intervalo de aproximadamente 2 anos. Este foi o primeiro ano de João Fonseca no tênis profissional.

"É uma honra ter todo esse suporte dos brasileiros, ao mesmo tempo vem um pouco de expectativa, tem comparações, o que é normal, mas é uma pressão boa. É só gratidão, e isso cada vez me traz mais força para seguir trabalhando e realmente fazer história para o Brasil", finaliza João Fonseca

O brasileiro está de férias, mas já tem data para voltar às quadras. Ele foi confirmado no ATP 250 de Adelaide, no piso duro da Austrália. A competição acontece entre os dias 12 e 17 de janeiro, e serve como preparação para o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada.

Além disso, ele terá um "calendário obrigatório" para cumprir, já que está no top-30 do ranking mundial. Ele precisará participar de oito dos nove Masters 1000 do ano e deve estar em pelo menos cinco ATP 500.

João Fonseca também tem um amistoso contra Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, marcado para 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.