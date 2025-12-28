SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Longe de conseguir repetir o peso histórico do confronto entre Bobby Riggs e Billie Jean King, em 1973, no embate conhecido como "Batalha dos Sexos", Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka fizeram neste domingo (28) um novo duelo entre dois grandes tenistas dos circuitos masculino e feminino.

Realizado em Dubai, nos Emirados Árabes, local que atraiu celebridades e personalidades de outros esportes, como os brasileiros Ronaldo e Kaká, o jogo terminou com vitória do australiano por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

"Sendo sincero, foi um jogo difícil. Ela é multicampeã, uma grande competidora. Não sabia como seria, mas ela veio aqui quebrou meu serviço algumas vezes. Ela pôs pressão. Foi um grande espetáculo com uma grande jogadora como a Aryna", afirmou Kyrgios.

Já a belarussa espera por uma revanche. "Eu me senti muito bem, foi legal vê-lo sofrendo em quadra, foi por muito pouco. Sinto que, na próxima vez, vou saber taticamente onde estão suas forças e suas fraquezas. Assim, acho que tenho chances. Adoro revanche."

Apesar da promoção feita pelos organizadores, o duelo teve pouco em comum com a vitória da lendária Billie Jean King sobre Bobby Riggs em 1973.

"Não é a mesma coisa", declarou King em entrevista à BBC.

"Em 1973, eu tinha que vencer em nome da mudança social. Existiam muitos motivos para vencer aquele duelo", acrescentou o ex-número 1 do mundo.

O circuito feminino, que então dava seus primeiros passos, buscava afirmar sua legitimidade em meio a um cenário com premiações para as jogadoras muito inferiores em relação ao tênis masculino.

"Foi um jogo muito politizado. Não é o caso de agora", reiterou a americana, que bateu Riggs por 3 sets a 0 (6-4, 6-3 e 6-3) em Houston, diante de um público de 30 mil pessoas, além dos milhões de telespectadores que o duelo atraiu pela TV.

Antes do duelo deste domingo, Sabalenka afirmou que seu objetivo era "se divertir e colocar esse cara em uma posição incômoda".

"Imagino que, para nós dois, o objetivo é fazer este esporte crescer", avaliou Kyrgios. "A primeira coisa que quero é que as pessoas vejam tênis", acrescentou o australiano.

Astros e estrelas com história no tênis mundial, no entanto, questionaram a realização do duelo. "O que o tênis feminino pode tirar essa partida?", indagou a australiana Rennae Stubbs, ex-especialista em duplas.

"A única razão pela qual esse jogo está acontecendo é porque a Evolve [agência que cuida dos interesses de Kyrgios e Sabalenka] decidiu ganhar um pouco de dinheiro", disse a ex-número 1 de duplas em seu podcast.

Para haver um equilíbrio, o duelo foi disputado em melhor de três sets e as regras foram ajustadas. Ambos os jogadores tiveram um único serviço, e o lado da quadra de Sabalenka teve uma superfície 9% menor que a metade de Kyrgios.

"Se jogássemos em uma quadra inteira, com as regras normais, seria muito difícil competir contra homens", declarou Sabalenka antes da partida.

"Mas, nestas condições, sinto que talvez tenha mais opções para lutar", acrescentou.