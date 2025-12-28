SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogadores Jose Alvarado, do New Orleans Pelicans, e Mark Williams, do Phoenix Suns, trocaram socos na noite deste sábado (27), durante o terceiro quarto do jogo pela NBA, no Smoothie King Center, em New Orleans.

Alvarado, de 1,83m, foi quem primeiro puxou a camisa de Williams, que mede 2,16m. Armador dos Pelicans, Alvarado se irritou com a marcação do pivô do Suns, Williams.

Eles trocaram socos e tapas e foram contidos por jogadores de ambas as equipes. A confusão durou alguns segundos, e a partida foi paralisada.

Os dois foram expulsos. Após o ocorrido, Jose Alvarado correu para o vestiário. Não houve mais registros de briga entre os dois.

O Phoenix Suns venceu a partida contra os Pelicans por 123 a 114.