SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal francês "Le Parisien" divulgou um raro vídeo de um encontro entre a atriz Brigitte Bardot -que faleceu hoje aos 91 anos - com Pelé. O episódio aconteceu em 1971, durante um amistoso entre o Santos e a seleção francesa.

Bardot foi convidada para dar o pontapé inicial da partida ocorrida no estádio de Colombes, em Paris (FRA). Na breve conversa com os jornalistas, a estrela do cinema demonstrou toda a sua idolatria pelo Rei do Futebol.

O repórter pergunta a Bardot: "O que você pensa sobre Pelé?".

E a atriz responde: "Acho ele extraordinário".

Questionada se era seu ídolo no futebol, emendou: "Ah, sim. Não há outro igual".

Causa da morte não divulgada

Ícone do cinema e ativista dos direitos dos animais, Brigitte Bardot morreu hoje aos 91 anos, em sua residência, em Saint-Tropez, na França.

A informação foi divulgada pela Fundação Brigitte Bardot. A causa da morte não foi divulgada.