SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no Globo Soccer Awards, premiação organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA). O Flamengo ficou no quase em uma das categorias.

Dembélé tinha a concorrência de Mbappé, Yamal, Raphinha e Vitinha. A cerimônia foi realizada hoje, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O francês alcançou o "hat-trick" das premiações. Além do Globe Soccer Awards, Dembélé foi eleito melhor do mundo no prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista France Football, e no The Best, da Fifa.

O júri do Globe Soccer Awards conta com uma série de personalidades ligadas ao futebol. Estão entre elas jogadores, ex-jogadores, dirigentes e até árbitros.

A premiação coroa uma temporada quase que perfeita de Dembélé no PSG. Pelo clube, o atacante conquistou a Champions, o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e recentemente o Intercontinental. O clube só não venceu o Super Mundial de Clubes, onde foi vice.

O Flamengo ficou no quase. O clube brasileiro concorria na premiação de melhor entre os times masculinos, mas foi superado pelo PSG. Jorge Mendes, agente do técnico Filipe Luís, foi eleito o melhor empresário do mundo.

Cristiano Ronaldo também foi premiado. O astro português venceu o prêmio de melhor jogador atuando no Oriente Médio.

Melhores do mundo Globe Soccer Awards

2025: Dembélé

2024: Vini Jr

2023: Haaland

2022: Benzema

2021: Mbappé

2020: Lewandowski

2019: Cristiano Ronaldo

2018: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

2015: Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Ribery

2012: Falcao Garcia

2011: Cristiano Ronaldo

Vencedores de 2025

Melhor jogador: Dembélé

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí

Melhor técnico: Luis Enrique

Melhor time (masculino): PSG

Melhor time (feminino): Barcelona

Melhor atacante: Lamine Yamal

Melhor meio-campista: Vitinha

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo

Jogador em ascensão: Doué

Melhor agente: Jorge Mendes

Melhor diretor esportivo: Luís Campos