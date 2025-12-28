RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após o Jogos das Estrelas realizado neste sábado (27) por Zico, o gramado do Maracanã iniciou um processo de "revitalização", segundo o consórcio que administra o estádio.

BAP CONTRATOU CONSULTORIA

Máquinas fizeram uma raspagem da grama. O objetivo é dar vigor ao campo que recebeu 73 jogos oficiais em 2025, além de shows.

As primeiras partidas no Maracanã em 2026 devem acontecer já em janeiro. A rodada inicial do Campeonato Carioca está marcada para o dia 14.

Presidente do Flamengo - clube que administra o consórcio junto com o Fluminense - Bap quer aumentar a avaliação do gramado no padrão Fifa. Recentemente o clube contratou uma consultoria para avaliar o campo e recebeu uma nota média.

O mandatário revelou a meta em apresentação ao Conselho Deliberativo do Fla, ocasião onde também cutucou clubes que utilizam gramado sintético em seus estádios.

"Contratamos uma consultoria da Fifa que avaliou o gramado do Maracanã de 1 a 5. neste domingo (28) a nota é de 3 a 3,5. Em 2026, queremos ser 4. Em 2027, queremos ser 5. Tivemos R$ 120 milhões de faturamento no Maracanã em 2025 e vamos fazer R$ 192 milhões em 2026 sem shows e sem gramado de plástico", disse Bap.

CRUZADA CONTRA O SINTÉTICO

Bap tem liderado uma cruzada contra o gramado sintético no futebol brasileiro. Em nome do Flamengo, o presidente rubro-negro encaminhou à CBF sugestões e pontos a serem alterados.

"Após o Jogo das Estrelas, o dirigente ganhou coro de Zico, que também se mostrou contra este tipo de piso.

Não dá mais, né? Para mim, esse assunto já enche o saco. Não dá. No futebol mundial, onde tem as melhores competições, não existe campo sintético. Só o Brasil. Champions League tem sintético? Premier League? Bundesliga? França? Itália? Nós fomos feitos para jogar na grama! É gastar dinheiro e cuidar do campo, isso que é importante. Você vê times investindo em coisas absurdas, quando tinham que investir no campo de jogo. Isso é que é importante", afirmou Zico.

Uma limpeza que proporciona um campo renovado, com maior vigor e responsivo aos tratamentos intensos para suportar a carga alta de jogos.