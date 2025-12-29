RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma novela que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, o técnico Filipe Luís chegou a um acordo com o Flamengo e renovou seu contrato até dezembro de 2027. O clube oficializou a renovação nesta segunda-feira (29).

O QUE ACONTECEU

A negociação viveu momentos de impasse e incertezas. A pedida inicial feita pelo staff do treinador foi acima do que o Rubro-Negro estava disposto a pagar, e o cenário pesou para o lado do pessimismo nos últimos momentos de 2025.

O UOL apurou, porém, que a principal pendência para o entrave -que era a questão salarial dos auxiliares- foi resolvida com o aceite dos termos oferecidos pelo clube, ou seja, com os valores já inclusos no pacote sugerido ao técnico, que é na casa dos cerca de 4 milhões de euros (R$ 26,1 milhões) anuais livres de impostos. O valor mensal é de pouco mais de R$ 2 milhões.

A pendência foi resolvida após uma decisão pessoal de Filipe Luís em uma negociação direta entre o técnico e o diretor de futebol, José Boto. Sem intermediações.

O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo). José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo

Filipe Luís teve um grande reajuste salarial e agora só fica abaixo de Abel Ferreira, do Palmeiras, nos vencimentos entre os técnicos. Campeão brasileiro e da Libertadores, recentemente, ele agora terá a tranquilidade para continuar o planejamento e montagem do elenco para a próxima temporada.

*

VEJA, NA ÍNTEGRA, O COMUNICADO DO FLAMENGO

O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a renovação do contrato do técnico Filipe Luís até dezembro de 2027.

"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo)", comentou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.

A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e o Flamengo. Rubro-negro desde a infância, o treinador construiu uma relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro de campo, quando defendeu o Manto como jogador, e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história.

Com a renovação de Filipe Luís, o Flamengo reafirma sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento profissional e conquistas.