RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Allan, do Flamengo, entrou na mira do São Paulo para 2026.

O Tricolor fez contatos para saber as condições do jogador de 28 anos, que tem contrato com o Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2027 e foi comprado por cerca de R$ 43 milhões junto ao Atlético-MG, em 2023.

Allan terminou 2025 fora dos planos do Flamengo. O volante sequer viajou para a disputa da Copa Intercontinental, no Qatar, onde o clube carioca ficou com o vice-campeonato ao perder a final nos pênaltis para o PSG.

Com isso, o Rubro-Negro não se opõe em negociar o atleta, mas assim como tem feito com os demais jogadores, tende a ser rígido nas condições do negócio.

A ideia inicial do São Paulo é ter Allan por empréstimo com opção de compra. O Tricolor, porém, precisa chegar a um acordo em relação à questão salarial do volante, que possui vencimentos considerados altos. A informação inicial do interesse do clube paulista foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Allan fez 33 partidas em 2025, sendo 17 como titular. O volante - que já tinha perdido espaço para Erick Pulgar, De la Cruz e Evertton Araújo -foi ainda mais para o fim da fila com as chegadas de Jorginho e Saúl.