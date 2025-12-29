(UOL/FOLHAPRESS) - O pivô Bruno Henrique Pedro Cardoso, o Brunão, do Brasília, fecha um 2025 no qual ele foi um dos grandes destaques. No começo do ano, ainda pelo Paulistano, ele fez grandes jogos, inclusive chegando a 20 rebotes em jogo contra o Flamengo. No segundo semestre, ele se transferiu para a equipe da capital federal, tem feito bons jogos e foi convocado para a seleção.

Nesta temporada, ele estabeleceu um novo recorde de pontos na sua carreira no NBB, fazendo 25 pontos no jogo contra o Rio Claro, ainda no começo da competição. Desde que começou o atual campeonato, o pivô vem chamando a atenção do seu jogo.

Para ele, seu desempenho realmente tem sido bom e que a chave é se manter constante, mas ele diz que ainda quer melhorar para o segundo turno e a disputa da Copa Super 8.

"Eu acredito que no geral, em quase todos os jogos meu desempenho foi bom. Eu sempre tento manter uma constância, se eu não estou muito bem no ataque eu tento compensar na defesa e vice-versa. Mas eu creio que no geral meu desempenho foi bom, mas eu creio que eu posso melhorar, tenho muitas coisas a melhorar pro segundo turno e pro Super 8".

Suas atuações chamaram a atenção do técnico Aleksandar Petrovic, que o chamou para a seleção. Nos dois jogos contra o Chile, o jogador se mostrou muito eficiente, tendo 100% de aproveitamento no garrafão no primeiro jogo e fez seis pontos no segundo, acertando 75% dos arremessos. Brunão quer ser chamado mais vezes e cita grandes nomes recentes do basquete brasileiro como exemplo.

Eu estou treinando bastante pra isso, para que eu possa representar o Brasil por muito mais vezes, se Deus quiser, até o final da minha carreira. Que eu consiga fazer uma carreira igual o Lucas Dias, Iago, Caboclo, Jorginho. (Quero) que seja a primeira e que eu consiga jogar vários campeonatos pela seleção e que tenha uma carreira muito longa pela seleção, como Marcelinho Huertas, o Varejão, o Nene e o Leandrinho, tiveram também.

O Brasília é o quinto colocado do NBB atualmente, classificado para a Copa Super 8. O jogador falou da chance do time levantar uma taça nesta temporada e do desejo de levar a equipe ao topo.

"Desde o começo da temporada a gente vem falando isso, todo campeonato que a gente entra, a gente entra para ganhar. Então, estamos treinando muito para isso, cada jogo a gente vem se conhecendo mais, se construindo mais, porque nós somos um time novo. Mas o objetivo é isso, e a chance de ganhar um título em 2026 é muito importante, é muito legal essa sensação, e a gente poder conseguir levantar um título para botar o Brasília novamente no topo. É uma sensação muito boa e a gente vem se preparando desde o primeiro dia de treino para isso".

O pivô colocou como sua maior qualidade o seu vigor físico, mas quando foi falar sobre seu diferencial, afirmou ser ''chato", com os adversários sempre notando sua presença.

"A minha maior qualidade é meu vigor físico, porque nos dois lados da quadra eu posso estar atacando o lado, dando toco, enterradas ou pegando rebote atrapalhando os outros".

Meu maior diferencial eu acho que é a preocupação que eu consigo deixar um pouco nos adversários é a mesma, 'nossa ele vem no rebote ele é perigoso, na defesa ele é chato'. Então acho que essas duas coisas elas se complementam, em toda a quadra eles sentem minha presença.

Brunão se mostra não apenas um jogador de grande qualidade, mas também decisivo e foi um momento de decisão que ele elegeu como o seu melhor em 2025. Em novembro, quando o Flamengo era o único invicto do NBB, o Brasília fez 85 a 83 no Maracanãzinho, com ele fazendo a cesta decisiva, dando uma enterrada aproveitando passe de Crescenzi.

"O melhor momento de 2025 foi o Game Winner contra Flamengo, lá no Maracanãzinho. Foi uma jogada espetacular. Eu sempre sonhei em ganhar lá, jogar bem lá, e eu consegui fazer o Game Winner, então foi maravilhoso", contou.