SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem quatro missões principais para resolver no período de férias do elenco até a reapresentação no começo do ano que vem.

AS MISSÕES CORINTIANAS

Transfer ban. O Corinthians precisa colocar fim às restrições para contratar. No momento, são duas: uma na Fifa, por Félix Torres, e outra na CBF ?o clube pagou a dívida com o Cuiabá por Raniele, mas a Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) não derrubou a restrição e cobrou mudança de postura da diretoria corintiana. Sem esses acordos, o Timão não poderá contratar visando a 2026. Há ainda o caso de Matías Rojas, onde o clube foi condenado a pagar cerca de R$ 45 milhões e negocia acordo com os agentes do atleta.

Gerente de futebol. O Corinthians busca um gerente de futebol no mercado. O clube anunciou Marcelo Paz, ex-Fortaleza, como novo executivo, mas quer um ex-jogador para atuar lado a lado com ele, visando às contratações. Nomes como o ex-goleiro Júlio César, o ex-volante Paulinho e o ex-meia Renato Augusto estão em pauta. O primeiro está no Bragantino, o segundo no Mirassol e o terceiro atuando como comentarista na ge TV.

Renovações. O clube tem quatro jogadores em fim de contrato: Maycon, Angileri, Talles Magno e Romero. A diretoria, ainda com Fabinho Soldado, tinha conversas para renovar com os dois primeiros. Os outros dois, por ora, estão fora dos planos. As conversas devem seguir nos próximos dias, já com Marcelo Paz atuando junto ao presidente Osmar Stabile.

Contratações. Esta missão depende da derrubada do transfer ban. Ao longo do ano, Dorival Júnior deixou clara a necessidade de reforços, mas diante das restrições em registrar jogadores, o Timão não pôde investir em contratações. Em 2025, apenas Angileri e Vitinho chegaram ?ambos estavam livres no mercado e chegaram antes das proibições impostas ao clube.

PRÓXIMA TEMPORADA

O prazo para resolver as questões é um pouco mais curto em 2026. Como foi finalista da Copa do Brasil, o Corinthians encerrou a temporada em 21 de dezembro e, com a mudança do calendário, fará sua estreia no ano que vem em 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, no Paulistão.

O ano será extenso para o Corinthians. O clube paulista disputará PaulistA, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Libertadores.