RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já tem acertado o seu primeiro reforço para 2026. Trata-se do zagueiro Vitão, do Internacional, que é aguardado no Rio de Janeiro para exames médicos.

O Rubro-negro chegou a um acordo com o Colorado numa operação de 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões), considerando o perdão da dívida por Thiago Maia e o restante do valor à vista. A informação inicial foi dada pelo ge e confirmada pelo UOL.

Vitão chega para atender uma das prioridades para a temporada: a zaga. O clube entendia que se fazia necessário um defensor mais "pronto" para brigar por posição com os experientes Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo.

O zagueiro de 25 anos também se enquadra no perfil de reforços que a diretoria traçou: até 26 anos. A ideia é a de rejuvenescer o elenco.

PROPOSTA POR KAIO JORGE

Em paralelo, o Flamengo realizou uma proposta de cerca de 30 milhões de euros pelo atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Porém, o presidente da SAF do clube mineiro, Pedro Lourenço, informou que só aceita negociar o artilheiro do Campeonato Brasileiro por, no mínimo, 50 milhões de euros.

Há também um entendimento, por parte dos mineiros, de que não é interessante "reforçar" um rival direto no Brasil. Por isso, a tendência é a de que negociação seja endurecida com o Rubro-negro.