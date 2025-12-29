SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras dá o negócio pelo meio-campista Marlon Freitas como muito bem encaminhado, mas não vai parar no jogador do Botafogo para reforçar o seu meio-campo.

O clube ainda monitora a situação de dois volantes argentinos que estão no Campeonato Inglês: Guido Rodríguez, do West Ham, e Nicolás Domínguez, do Nottingham Forest.

O QUE ACONTECEU

Os jogadores têm o mesmo grupo de agentes, e o UOL apurou que o Palmeiras entrou em contato para entender as condições de um possível acordo para cada um.

Além da contratação de Marlon Freitas, a comissão técnica quer mais um reforço para o meio-campo. Marlon é um segundo volante de origem, e como Aníbal Moreno foi negociado, o clube irá ao mercado por um camisa 5.

Guido Rodríguez pode ter vida fácil para deixar o West Ham. O volante de 31 anos tem contrato só até o meio do ano que vem, com opção de renovação por mais um, mas não tem atuado na Inglaterra: ele só disputou 6 dos 19 jogos do time na temporada.

O jogador teve passagem de destaque no Bétis no futebol europeu (173 jogos entre 2020 e 2024) e fez parte do grupo da seleção argentina tricampeã do mundo no Qatar e dos títulos em duas Copa Américas.

Já Nicolás Domínguez é um jogador mais novo, e que vai custar mais caro. O argentino de 27 anos não é titular do Nottingham Forest, mas tem contrato até junho de 2028. Ele disputou 12 (apenas 8 como titular) dos 25 jogos da equipe no ano.

Em agosto de 2023, o Nottingham Forest pagou 10 milhões de euros e enviou o meio-campista Freuler ao Bologna para contratar o argentino. nesta segunda-feira (29), Nico está avaliado em 18 milhões (R$ 117 milhões na cotação atual) de euros pelo Transfermaket ?plataforma especializada em valores do mercado da bola.

Nico foi companheiro de time dos palmeirenses Ramon Sosa e Carlos Miguel, e mantém contato com ambos até nesta segunda-feira (29). O jogador se destacou pelo Vélez Sarsfield para chegar ao Bologna, e depois se transferir para o Nottingham Forest. Ele estava no grupo da Argentina que conquistou a Copa América de 2021.