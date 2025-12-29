SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto os principais clubes do futebol brasileiro se movimentam pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro do ano que vem, os menores se mexem em busca de fortalecerem os seus elencos visando aos campeonatos estaduais.

A reportagem montou um compilado das principais contratações do "lado B" do mercado da bola. A lista tem nomes como o atacante Walter, o goleiro Vanderlei e o meio-campista Camilo.

*

LADO B DO MERCADO DA BOLA

Goleiros

Vanderlei (ex-Santos) - Água Santa-SP

Vagner (ex-Palmeiras) - São Bento-SP

Fernando Miguel (ex-Ceará) - Guarani-SP

Laterais

Daniel Guedes (ex-Santos) - Juventus-SP

Victor Ferraz (ex-Santos) - Serra Branca-PB

Léo Príncipe (ex-Corinthians) - ASA-AL

Zagueiros

Rafael Vaz (ex-Flamengo e Vasco) - CSE-AL

Walce (ex-São Paulo) - Ypiranga-RS

Victor Ramos (ex-Palmeiras) - Juazeirense-BA

Meias

Camilo (ex-Botafogo) - Paulista-SP

Jonas (ex-Flamengo) - Operário-MS

Matheus Galdezani (ex-Coritiba) - Operário-MS

Willian Farias (ex-São Paulo) - Guarani-SP

Yuri Lima (ex-Santos) - Primavera-SP

Guilherme Mantuan (ex-Corinthians) - Novo Hamburgo-RS

Marlone (ex-Corinthians) - Ypiranga-RS

Andrey (ex-Vasco) - Santa Cruz-PE

Bruno Silva (ex-Cruzeiro) - Confiança-SE

Nenê Bonilha (ex-Corinthians) - Anápolis-GO

Jean Pyerre (ex-Grêmio) - Brasiliense-DF

Ralf (ex-Corinthians) - Guarani-SP

Atacantes

Walter (ex-Athletico e Fluminense) - Atlético-BA

Sassá (ex-Cruzeiro e Botafogo) - Confiança-SE

Pedrinho (ex-São Paulo e Santos) - São Bernardo-SP

Luan (ex-Palmeiras) - Gama-DF

Bruno Mezenga (ex-Flamengo e Santos) - Ituano-SP

Felipe Azevedo (ex-Santos) - Capivariano-SP

Marcelo Cirino (ex-Flamengo) - Amazonas-AM

Leandro (ex-Palmeiras) - Novo Hamburgo-RS

Ricardo Bueno (ex-Palmeiras) - Pouso Alegre-MG

Ytalo (ex-São Paulo) - Joinville-SC

Giva (ex-Santos) - Treze-PB

Lucca (ex-Corinthians) - Guarani-SP

Thiago Ribeiro (ex-Santos) - Oratório-AP

Chay (ex-Botafogo) - Portuguesa-RJ


