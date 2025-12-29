SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto os principais clubes do futebol brasileiro se movimentam pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro do ano que vem, os menores se mexem em busca de fortalecerem os seus elencos visando aos campeonatos estaduais.
A reportagem montou um compilado das principais contratações do "lado B" do mercado da bola. A lista tem nomes como o atacante Walter, o goleiro Vanderlei e o meio-campista Camilo.
*
LADO B DO MERCADO DA BOLA
Goleiros
Vanderlei (ex-Santos) - Água Santa-SP
Vagner (ex-Palmeiras) - São Bento-SP
Fernando Miguel (ex-Ceará) - Guarani-SP
Laterais
Daniel Guedes (ex-Santos) - Juventus-SP
Victor Ferraz (ex-Santos) - Serra Branca-PB
Léo Príncipe (ex-Corinthians) - ASA-AL
Zagueiros
Rafael Vaz (ex-Flamengo e Vasco) - CSE-AL
Walce (ex-São Paulo) - Ypiranga-RS
Victor Ramos (ex-Palmeiras) - Juazeirense-BA
Meias
Camilo (ex-Botafogo) - Paulista-SP
Jonas (ex-Flamengo) - Operário-MS
Matheus Galdezani (ex-Coritiba) - Operário-MS
Willian Farias (ex-São Paulo) - Guarani-SP
Yuri Lima (ex-Santos) - Primavera-SP
Guilherme Mantuan (ex-Corinthians) - Novo Hamburgo-RS
Marlone (ex-Corinthians) - Ypiranga-RS
Andrey (ex-Vasco) - Santa Cruz-PE
Bruno Silva (ex-Cruzeiro) - Confiança-SE
Nenê Bonilha (ex-Corinthians) - Anápolis-GO
Jean Pyerre (ex-Grêmio) - Brasiliense-DF
Ralf (ex-Corinthians) - Guarani-SP
Atacantes
Walter (ex-Athletico e Fluminense) - Atlético-BA
Sassá (ex-Cruzeiro e Botafogo) - Confiança-SE
Pedrinho (ex-São Paulo e Santos) - São Bernardo-SP
Luan (ex-Palmeiras) - Gama-DF
Bruno Mezenga (ex-Flamengo e Santos) - Ituano-SP
Felipe Azevedo (ex-Santos) - Capivariano-SP
Marcelo Cirino (ex-Flamengo) - Amazonas-AM
Leandro (ex-Palmeiras) - Novo Hamburgo-RS
Ricardo Bueno (ex-Palmeiras) - Pouso Alegre-MG
Ytalo (ex-São Paulo) - Joinville-SC
Giva (ex-Santos) - Treze-PB
Lucca (ex-Corinthians) - Guarani-SP
Thiago Ribeiro (ex-Santos) - Oratório-AP
Chay (ex-Botafogo) - Portuguesa-RJ