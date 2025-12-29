SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esposa do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, Corinna usou as redes sociais do marido para lembrar do grave acidente que vitimou o heptacampeão mundial em 29 de dezembro de 2013, há exatos 12 anos.

Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai dele, todos ao redor dele. Corina Schumacher, em postagem no perfil de Michael no X

Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui -diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias.

COMO ESTÁ SCHUMACHER

O estado de saúde do ex-piloto é mantido em sigilo desde a época do acidente. O piloto alemão sofreu um traumatismo cranioencefálico severo ao cair esquiando na estação alpina de Méribel, na França. Desde então, ele vive sob cuidados médicos contínuos, longe do público, dividido entre a residência da família às margens do Lago de Genebra, na Suíça, e a casa em Maiorca. Não há boletins médicos, aparições públicas ou imagens recentes do ex-piloto.

Apenas uma lista seleta de pessoas está autorizada a visitar Schumacher. Além de Corinna Schumacher e dos filhos Gina-Maria e Mick, o círculo de pessoas autorizadas a visitar o ex-piloto é composto essencialmente por três nomes ligados intimamente à sua carreira e trajetória pessoal: Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger. A informação foi revelada pelo The Telegraph.

A pessoa mais decisiva nesse isolamento é Corinna, esposa de Michael desde 1995. Aos 56 anos, ela supervisiona pessoalmente todo o tratamento do marido e controla rigorosamente quem pode vê-lo.

Corinna se tornou protetora da imagem do heptacampeão. Em diversas ocasiões, reforçou que o objetivo é preservar sua dignidade e impedir a exploração midiática. A posição se tornou ainda mais rígida após tentativas de chantagem envolvendo fotos e registros médicos do piloto.

Em 2024, porém, Schumacher teria feito uma aparição extremamente rara. Segundo a imprensa alemã, ele esteve presente no casamento de sua filha, Gina-Maria, em Maiorca. Os convidados teriam entregado os celulares antes da cerimônia, medida que faria parte do acordo permanente de proteção da família. Nenhuma imagem vazou.

Schumacher vive cercado por uma equipe médica particular, com tratamentos contínuos e adaptações constantes. Em 2019, foi submetido a um procedimento experimental com células-tronco em Paris.

O ex-chefe de operações da Red Bull e amigo pessoal, Richard Hopkins, chegou a dizer que acredita que o público provavelmente nunca verá Schumacher novamente. Segundo ele, falar sobre o estado do piloto é desconfortável devido ao pacto de sigilo e reforçou que não pertence ao círculo íntimo que tem acesso ao alemão.

Posso fazer um comentário, ter uma opinião, mas não faço parte desse círculo íntimo. Não sou Jean Todt, não sou Ross Brawn, não sou Gerhard Berger, que visitam Michael. Estou muito longe disso.Richard Hopkins em entrevista à Sportsbible