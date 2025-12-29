(UOL/FOLHAPRESS) - Já em preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho e da Série B de 2026, o Juventude avançou pela contratação por empréstimo do volante Iba Ly, de 22 anos, que pertence ao São Paulo. A negociação está por detalhes de ser finalizada e o jogador deve se presentar em Caxias do Sul nos próximos dias.

O modelo apresentado é de empréstimo por uma temporada, com todos oss vencimentos mensais pagos pela equipe gaúcha. Fora dos planos de Hernán Crespo, Iba Ly tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2027. Recentemente, o Juventude fechou a contratação de dois jogadores do Tricolor Paulista pelo modelo de empréstimo: o goleiro Jandrei e o lateral-esquerdo Patryck.

A informação foi antecipada pela Rádio Caxias. O UOL confirmou.

RELEMBRE A TRAJETÓRIA

Senegalês, Iba Ly foi contratado inicialmente para as categorias de base do São Paulo junto ao Jamono Fatick, de Senegal. O jogador, que sequer estreou pela equipe profissional do, já passou por outros empréstimos recentes. Em 2024, foi emprestado à Inter de Limeira, clube que defendeu até abril de 2025. Depois, foi cedido ao Retrô-PE para a disputa da Série C e da Copa do Brasil. Pela equipe pernambucana, o senegalês somou 15 partidas.

Nas últimas semanas, o Caxias, clube da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, tentou a contratação do volante por empréstimo, mas esbarrou nos valores. A prioridade da diretoria são-paulino é emprestar o jogador e garantir que ele terá mais tempo de jogo em 2026.