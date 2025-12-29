SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou na manhã de segunda-feira (29) a renovação do contrato de Filipe Luís. Após um grande início na carreira de técnico, com cinco títulos em pouco mais de um ano, o profissional de 40 assinou um compromisso com o clube rubro-negro que tem término previsto para dezembro de 2027.

Não foi uma negociação fácil. Valorizado pelas múltiplas conquistas ?Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro?, o catarinense exigiu um substancial aumento salarial. Cobrou também um reajuste proporcional aos membros de sua comissão, o que dificultou as tratativas, enfim concluídas com sucesso.

Filipe aceitou a proposta apresentada como final pelo diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto: um pacote anual de 4 milhões de euros (R$ 26,2 milhões) do qual sairá também os vencimentos do auxiliar Ivan Palanco e do preparador físico Diogo Linhares. Isso significa, na cotação atual, quase R$ 2,2 milhões por mês para a comissão.

"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube", disse José Boto.

Filipe Luís alcança, assim, uma estabilidade que não era vista havia tempos no Flamengo. Antes dele, o último treinador a começar e terminar um ano do calendário em vermelho e preto tinha sido Vanderlei Luxemburgo, em 2011 ?foi demitido, porém, logo no início da temporada 2012, em fevereiro.

O catarinense encerrou uma vitoriosa carreira de jogador em 2023, com a camisa rubro-negra. Passou, então, a trabalhar como treinador do time, inicialmente na categoria sub-17, depois na sub-20, com excelentes resultados. Em setembro de 2024, com a demissão de Tite, ganhou uma chance no elenco profissional e precisou de apenas nove jogos para conquistar seu primeiro título.

Aplicando conceitos táticos que aprendeu na Europa, como lateral esquerdo de Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea, ele rapidamente se mostrou hábil também para lidar com o estrelado plantel do Flamengo. Teve brigas públicas com os atacantes Gabigol e Pedro e saiu fortalecido de cada uma delas.

Já em 2025, Filipe liderou a equipe em uma grande temporada, com títulos no Brasil e na América do Sul e resultados expressivos diante de adversários europeus. Na Copa do Mundo de Clubes, a agremiação carioca derrotou por 3 a 1 o Chelsea, que viria a ser o campeão. Na Copa Intercontinental, só foi superado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

O desempenho valorizou o treinador, que já deixou claro seu desejo de trabalhar na Europa e tem como agente o influente português Jorge Mendes. Neste momento, porém, com um bom reajuste salarial, achou interessante permanecer no time com o elenco mais caro do Brasil antes de partir ao Velho Continente.

Filipe está em férias na Europa e encontrará no retorno um Flamengo reforçado. A diretoria já acertou as bases para anunciar a contratação do zagueiro Vitão, 25, destaque do Internacional. E demonstrou interesse no atacante Kaio Jorge, 23, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, pelo Cruzeiro, com 21 gols.