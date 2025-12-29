RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou a contratação do diretor-executivo de futebol Bruno Spindel, ex-Flamengo.

Spindel fechou acordo com o clube mineiro após seu desfecho com o Corinthians melar. O clube paulista havia entrado em contato com o dirigente no fim da tarde do dia 24 e recebeu o aceite em seguida.

Spindel aguardou o contrato para assinar e já até trabalhava nos bastidores, mas o Corinthians não o enviou.

No dia 26 à noite, o clube de São Paulo comunicou Spindel que estava encerrando a negociação. O diretor, então, soltou uma nota no dia 27 dizendo que estava se retirando da negociação porque o clube não enviou os documentos. No mesmo dia, o Corinthians fechou com Marcelo Paz, ex-Fortaleza.

Com Bruno Spindel, a estrutura do departamento de futebol profissional do Cruzeiro passa a ser composta pelo novo executivo, pelo diretor esportivo, Joaquim Pinto, e o gerente executivo, Rodrigo Ramos, liderados pelo presidente Pedro Lourenço e o vice-presidente Pedro Junio.

QUEM É BRUNO SPINDEL?

Bruno Spindel foi um dos dirigentes que participou do processo de reestruturação do Flamengo. Engenheiro de formação, ele iniciou no clube flamenguista em 2009 assumindo a pasta do Marketing, ainda na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello.

Em seguida, tornou-se CEO do clube até chegar ao departamento de futebol, em 2019. Como diretor-executivo, foi figura ativa na montagem dos elencos bicampeões brasileiros, da Libertadores e da Copa do Brasil.

Spindel fez uma dupla de sucesso com o vice de futebol, Marcos Braz. O executivo era responsável por toda a parte financeira e de contratos, enquanto Braz assumia o "vestiário" e as negociações.

O diretor perdeu espaço com a chegada de Luiz Eduardo Baptista à presidência, ao fim de 2024. Bap deu plenos poderes ao português José Boto na pasta do futebol e, após ficar "escanteado" no Flamengo, foi demitido em agosto de 2025.