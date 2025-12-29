RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo definiu a data de reapresentação dos jogadores do elenco principal: 12 de janeiro.

O Flamengo voltará a realizar uma pré-temporada após dois anos. Em 2024 e 2025 fez o período de preparação nos Estados Unidos, onde disputou torneios de verão.

O clube carioca tinha proposta para voltar a fazer a pré-temporada no país da América do Norte, mas decidiu ficar no Rio de Janeiro. Foi priorizado o descanso dos atletas após um 2025 repleto de jogos e viagens. Além disso, considerou-se a estrutura top de linha que o clube possui no Ninho do Urubu.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 14 de janeiro, mas com a equipe sub-20. Os Garotos do Ninho já iniciaram a preparação e irão defender o Flamengo, no Estadual, nas três primeiras rodadas.