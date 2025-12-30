SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título da Copa do Brasil fez o Corinthians rever seus planos para 2026. A conquista garantiu vaga na Libertadores, competição que não estava prevista no planejamento inicial.

Embora a confiança da diretoria aumentasse a cada fase, a opção foi manter os pés no chão. Por isso, os planos envolvendo a competição continental só começaram a ser executados após a taça.

MAIS JOGOS E VIAGENS INTERNACIONAIS

Com a inclusão da Libertadores, o Timão terá cinco torneios no próximo ano: Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Isso significa mais jogos, deslocamentos e uma reestruturação logística. O clube, por exemplo, incluiu viagens internacionais no planejamento, algo que não estava presente na previsão inicial.

ELENCO TAMBÉM PREOCUPA

A diretoria entende que será necessário não apenas reforçar, mas ampliar o grupo. A falta de opções já incomodava Dorival Júnior nesta temporada.

O desafio é oferecer mais peças qualificadas ao treinador sem descumprir a meta de reduzir 30% do orçamento do futebol. Além disso, o Timão ainda precisa resolver as dívidas que levam ao clube ao transfer ban, sanção que proíbe o registro de novos atletas.

MARCELO PAZ TRABALHA NO NOVO PLANEJAMENTO

A previsão é que ele chegue a São Paulo em 1º de janeiro e participe da reapresentação do elenco no dia 3. Mesmo à distância, porém, o profissional mantém contato constante com o presidente Osmar Stábile e já atua profissionalmente.

O grande desafio de Paz será integrar a reestruturação financeira junto à comissão do clube que trata sobre o assunto. A ideia é que Marcelo seja o representante do futebol nesse grupo.

Nos últimos meses, Fabinho Soldado vinha sendo preparado para acumular essa função, mas optou por deixar o Corinthians devido a divergências políticas internas.