SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação de Marlon Freitas e manda um recado ao mercado da bola: o Alviverde está em busca de jogadores experientes e que foram campeões na carreira para também retomar o caminho das taças em 2026.

A prioridade no momento são reforços para o meio-campo, setor que apresentou mais problemas neste ano sem conquistas. A direção do clube tem atletas vencedores na mira para resolver essa questão.

O QUE ACONTECEU

Os nomes que o Palmeiras tem buscado para a posição já têm um currículo vitorioso, e são mais experientes do que os nomes procurados nas janelas deste ano.

Marlon Freitas tem 30 anos (completa 31 em março) e foi o capitão do Botafogo na campanha histórica de 2024, que terminou com o Alvinegro conquistando os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Ao todo são 186 jogos com a camisa do clube carioca.

Guido Rodríguez, volante do West Ham também na mira do Alviverde, tem 31 anos e nove títulos na carreira: dois pelo River Plate (Copa Sul-Americana e Copa Libertadores), um pelo Bétis (Taça do Rei da Espanha), dois pelo América-MEX (Liga Mexicana Apertura e Taça México Clausura) e três pela seleção argentina (Copa América, Copa do Mundo e Finalíssima).

Já Nico Domínguez, do Nottingham Forest, tem apenas a Copa América com a seleção argentina no currículo. Ele é muito bem avaliado pela comissão técnica alviverde por ter 27 anos e já ter se destacado em três anos no futebol argentino pelo Vélez Sarsfield, e na Itália com o Bologna ?onde também ficou por mais de três anos antes de se transferir para a Premier League.

O Palmeiras entende que sofreu por falta de opções no meio-campo em 2025, e o Departamento de Futebol prioriza essa busca no momento. A comissão técnica considera o meio-campo o motor do time, e que tem um papel fundamental na dinâmica do sistema palmeirense.

Os problemas do Palmeiras no setor ficaram claros na reta final da temporada. Lucas Evangelista se machucou, Aníbal Moreno teve uma queda brusca de rendimento, Emiliano Martínez não emplacou e só sobrou Andreas Pereira como homem de confiança de Abel Ferreira.

A equipe entrou na final da Copa Libertadores com apenas Andreas como meio-campista de origem, e o time fez um jogo muito ruim diante o Flamengo.

nesta terça-feira (30), o Palmeiras tem como opção em seu elenco principal Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Andreas Pereira. Aníbal Moreno foi negociado com o River Plate, Marlon Freitas está próximo de ser anunciado, e o clube ainda busca um novo camisa 5.