RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou a contratação do diretor-executivo Bruno Spindel e reforçou o interesse do mercado nacional em dirigentes que trabalharam no Flamengo nos últimos anos.

O predomínio rubro-negro em títulos recentemente fez com que profissionais de diversos cargos fossem cobiçados e contratados por outros clubes do Brasil. Veja a lista:

MARCOS BRAZ SOBE COM O REMO

Único da lista que tinha cargo estatutário no Flamengo, o ex-vice de futebol do clube Marcos Braz foi contratado em 2025 pelo Remo e conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, feito que o clube paraense não conseguia havia 32 anos.

No Rubro-Negro, acumulou duas passagens na pasta: entre 2007 e 2009 e entre 2019 e 2024, conquistando diversos títulos de expressão e sendo o responsável direto por negociações de contratações.

LANDIM ADQUIRE O CONFIANÇA E ENCAMINHA COMPRA DO SAMPAIO CORRÊA

Presidente do Flamengo na vitoriosa era entre 2019 e 2024, Rodolfo Landim optou pelo caminho dos negócios e adquiriu a SAF do Confiança, de Sergipe. Além disso, tem negociações avançadas para comprar também a SAF do Sampaio Corrêa, do Maranhão.

Empresário de sucesso no ramo do petróleo, Landim criou a empresa LG2 com o ex-vice de Comunicação do Flamengo em sua gestão, Gustavo Oliveira. É através dela que ele mergulhou no universo das Sociedades Anônimas de Futebol.

SOLDADO SAI DO CORINTHIANS E VAI PARA O INTERNACIONAL

Fabinho Soldado foi gerente de futebol do Flamengo entre 2021 a janeiro de 2024, quando foi contratado pelo Corinthians para ser diretor-executivo. No clube paulista ficou até dezembro deste ano até ser contratado pelo Internacional para assumir o mesmo cargo.

FRED LUZ FOI 'CEO/CONSULTOR' DO CORINTHIANS

Outro nome que fez parte do processo de reestruturação do Flamengo e que acabou sendo contratado por outro clube foi Fred Luz. Ex-CEO do Rubro-Negro entre 2014 e 2018, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Mello, se transferiu para o Corinthians, inicialmente, para assumir o mesmo cargo. Porém, preferiu não assinar contrato e acabou se tornando uma espécie de "consultor" da diretoria do clube paulista até 2024.

JUAN VAI DO FLAMENGO À SELEÇÃO BRASILEIRA

Ex-zagueiro com currículo de peso e revelado pelo próprio Flamengo, Juan foi gerente-técnico do clube até fevereiro de 2024, num trabalho de integração entre comissão técnica, jogadores e diretoria. Em seguida, foi contratado pela CBF para exercer a mesma função na seleção brasileira, mas com a nomenclatura de coordenador-técnico, cargo que está até hoje.

SPINDEL CHEGOU A ACERTAR COM O CORINTHIANS

Spindel fechou acordo com o clube mineiro após seu desfecho com o Corinthians melar. O clube paulista havia entrado em contato com o dirigente no fim da tarde do dia 24 e recebeu o aceite em seguida.

Spindel aguardou o contrato para assinar e já até trabalhava nos bastidores, mas o Corinthians não o enviou.

No dia 26 à noite, o Timão comunicou Spindel que estava encerrando a negociação. O diretor, então, soltou uma nota no dia 27 dizendo que estava se retirando da negociação porque o clube não enviou os documentos. No mesmo dia, o Corinthians fechou com Marcelo Paz, ex-Fortaleza.

BANDEIRA OPTA POR OUTRO CAMINHO E VAI PARA A POLÍTICA

Figura apontada como principal responsável pela reestruturação do Flamengo, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello - que comandou o clube entre 2013 e 2018 -decidiu tomar um outro caminho após deixar o cargo no Rubro-Negro e enveredou para a política.

Ainda em 2018, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pela REDE (RJ) e não se elegeu. Em 2022, disputou o mesmo cargo pelo PSB (RJ) e conseguiu se eleger com com 72.725 votos. Ele segue como deputado federal desde então.