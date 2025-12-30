SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ano de 2025 acaba nesta quarta-feira (31), mas tem Estadual que só vai chegar ao fim nesta terça-feira (30). O Campeonato Tocantinense, na verdade, havia terminado no começo de abril, mas um cartão amarelo causou toda uma disputa no STJD e acarretou na anulação do título do União-TO. Na tarde desta terça-feira, Tocantinópolis e Araguaína decidirão o "novo" campeão.

O CASO

O União-TO escalou um jogador irregular durante os jogos contra Tocantinópolis e Bela Vista, pela primeira fase. O zagueiro Sheik estava suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, porém entrou em campo.

A irregularidade só foi percebida depois. O caso foi levado aos tribunais, enquanto o União-TO se sagrava campeão estadual ?o time foi ao mata-mata, eliminou o Tocantinópolis e foi campeão sobre o Araguaína.

A primeira definição do caso na Justiça veio em setembro? o STJD retirou seis pontos do União-TO, o que decretou seu rebaixamento. O órgão também determinou a realização de uma nova semifinal para definir quem pegaria o Araguaína na final.

A decisão foi mudada depois. Em novo julgamento, o STJD entendeu que houve uma penalização rigorosa demais, e apenas três pontos foram retirados do União-TO, que conseguiu evitar a queda. As novas semifinais e finais foram mantidas.

A confusão toda se deu por causa do campo de anotações onde o árbitro da partida havia sinalizado o cartão amarelo do zagueiro Sheik no jogo contra o Araguaína, pela primeira fase ?aquele era o terceiro dele. Ele anotou no espaço "advertências" e deixou de colocar no "comunicação de penalidades".

As novas semifinais e finais começaram a ser disputadas neste mês de dezembro. Como foi o finalista nos jogos que foram anulados, o Araguaína foi mantido na decisão. Na semifinal, o Tocantinópolis, que havia perdido para o União-TO em março, foi mantido, enfrentou o Gurupi e avançou à final.

O primeiro jogo da nova final foi disputado no último dia 27. O Araguaína venceu o confronto por 2 a 1, jogando em casa.

O segundo duelo decisivo será realizado nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). Fora de casa, o Araguaína depende só de um empate para se sagrar campeão contra o Tocantinópolis.

COMO FICOU O CAMPEONATO ANTES DA ANULAÇÃO

Primeira fase

Tocantinópolis - 16 pontos

Capital - 15 pontos

Araguaína - 10 pontos

União - 10 pontos

Gurupi - 10 pontos

Bela Vista - 7 pontos

Batalhão - 6 pontos

Tocantins - 4 pontos

Semifinais

Tocantinópolis 0 x 0 União-TO

União-TO 1 x 0 Tocantinópolis

Araguaína 1 x 2 Capital

Capital 0 x 3 Araguaína

Final

Araguaína 1 x 1 União-TO

União-TO 0 (5) x (4) 0 Araguaína

COMO FICOU O CAMPEONATO APÓS A ANULAÇÃO

Primeira fase

Tocantinópolis - 16 pontos

Capital - 15 pontos

Araguaína - 10 pontos

Gurupi - 10 pontos

União - 7 pontos

Bela Vista - 7 pontos

Batalhão - 6 pontos

Tocantins - 4 pontos

Semifinais

Araguaína 1 x 2 Capital

Capital 0 x 3 Araguaína

Gurupi 1 x 2 Tocantinópolis

Tocantinópolis 0 (4) x (3) 1 Gurupi

Final

Araguaína 2 x 1 Tocantinópolis

30/12 - Tocantinópolis x Araguaína - 16h