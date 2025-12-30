SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Paulinho respondeu um criador de conteúdo palmeirense que fez um vídeo falando sobre sua recuperação após duas cirurgias na tíbia direita.

O QUE ACONTECEU

O influenciador palestrino Rodrigo Carta fez um vídeo comentando uma foto que Paulinho postou nas férias e destacou a aparência da perna direita do atacante ?ele passou por duas cirurgias na canela direita para corrigir uma fissura óssea.

"O negócio não está legal. O Paulinho postou essa foto nos stories. Olha o tamanho da canela dele, a bola. Já foi dito que o Paulinho não começa o ano com o Palmeiras. Isso tá igual a primeira lesão, tá a mesma imagem. O Paulinho, se bobear, esses dois anos vai ser zero de jogar pelo Palmeiras", diz Rodrigo Carta no vídeo.

Paulinho respondeu o torcedor e disse que sua perna ficará com uma aparência diferente da outra para sempre por conta de uma placa.

Além disso, o jogador disse que já queria estar de volta aos gramados, mas está seguindo os protocolos do clube.

Amigo, eu tive duas cirurgias na tíbia, minha perna ficará assim para sempre. Como você não sabe, eu tenho uma PLACA ali que não tem como tirar! Impossível a perna ficar igual a outra.

Em relação a minha volta, tenho que seguir respeitando o protocolo do clube, independente do desejo de voltar logo...

Pedro Pontin, chefe de departamento médico do Palmeiras, disse que o atacante segue em "excelente evolução" da segunda cirurgia, mas no início do ano que vem ainda estará no período de cicatrização e seguirá como baixa.

"Felizmente, [Paulinho] segue uma excelente evolução. O atleta já está numa fase de recuperação com a fisioterapia fazendo exercícios de fortalecimento. Porém, no início da temporada, a gente ainda vai estar dentro de um intervalo que ainda consideramos um período de cicatrização que ainda vai requerer um pouco de atenção", disse Pontin em entrevista à TV Palmeiras no dia 16 de dezembro.

O UOL apurou que na reapresentação da equipe, no dia 4 de janeiro, Paulinho ainda não terá iniciado os trabalhos com bola. Mas existe uma expectativa interna de que até o fim do mês ele poderá iniciar atividades com a preparação física.